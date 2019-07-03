İstediğimiz zaman zenginleştirilmiş uranyum miktarını artırabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, "Amerikalılar bir yıl önce bölgede ateşle oynamayı başlattılar.Onlar bu tehlikeli oyunu sürdürürken İran’ın ateşle oynadığını öne sürüyorlar. Bu ateşi söndürmek yalnızca BM yükümlülükleri ve taahhütlerine geri dönüşle mümkün olacaktır. Bu taahhütlere geri dönmek istemiyorlarsa, İran İslam Cumhuriyeti, daha önce belirtildiği gibi, 60 günlük süre bittikten sonra ikinici adımını atacaktır." dedi.

7 Temmuz’dan sonra İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinde ikinci aşamaya geçeceği belirten Ruhani, "Bu tarihte Arak ağır su reaktörü anlaşmadan önceki durumuna geçecek." ifadesini kullandı.

Ruhani, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin artık yüzde 3,67 limitinde olmayacağını dikkati çekerek, "İran olarak bu konudaki taahhütlerimizi askıya alıyoruz ve ihtiyaç duyduğumuz zaman zenginleştirilmiş uranyum miktarını artabiliriz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerinin bir kısmında da İran’ın nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların taahhütlerini tam olarak uyguladığı müddetçe aynısını yapacağını söyledi.

Bunlara ilave olarak Ruhani, "İran’ın Avrupa ve ABD’ye tavsiyesi, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına saygı gösterme, mantığa uyarak müzakere masasına geri dönme ve kurallara saygı göstermektir. Bu durumda herkesin mevcut nükleer anlaşmaya uyması lazım." diye konuştu.