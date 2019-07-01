Zarif: İran 300 kilogram uranyum limitini aştı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkesinin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram sınırın üstüne çıkardığını bildirdi.

“İran 300 kilogram stok limitini aştı mı?” sorusu üzerine Zarif, “Bildiğim kadarıyla İran bu limiti aşmıştır. Bu kararımızı daha önce de açıklamıştık. İran’ın nükleer anlaşmadaki menfaatlerinin korunması için hangi adımları atacağımızı net bir şekilde duyurmuştuk” ifadelerini kullandı.

Zarif, “ABD INSTEX’e yaptırım uygularsa sonuç ne olacak?” sorusunu da şöyle yanıtladı: Bu Avrupalıların sorunu. Bu meseleyi kendileri çözmeli. Avrupalıların attığı adımların yeterli olmadığına inanıyouz. İran da daha önce neler yapacağını açıklamıştır. Zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su ile ilgili olan kararlarımızın birinci aşaması yürürlüğe girmek üzeredir.

İran'ın bu kararları nükleer anlaşmanın 36. maddesi gereğince aldığını belirten Cevad Zarif, “Avrupalılar eğer nükleer anlaşmaya değer veriyorlarsa anlaşmanın metninde verilen güvencelere de saygı duymaları gerekiyor” diye konuştu.