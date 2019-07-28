İran'dan 'nükleer faaliyet' açıklaması

Meclis Bağımsızlar Fraksiyonu Toplantısına katılan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Arak ağır su reaktörüne ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Salihi, bu reaktörün faaliyetinin teknolojik değişiklik ile devam edeceğini bildirdi.

Salıhi, “İran'ın düşmanları nükleer enerji üretme teknolojisi ile yeteneğine sahip olduğumuzu iyi biliyorlar. Fakat biz nükleer silah üretme niyetinde ve arayaşında değiliz. Çünkü şeriat açısından nedenlerimiz var.” dedi.

Bunlara ilave olarak Ali Ekber Salihi, "İran, nükleer anlaşmaya imza atıldıktan sonra sadece 300 kilogramlık uranyumu zenginleştirmedi, 24 tonluk uranyumu zenginleştirdi." ifadesini kullandı.

İran'ın Arak nükleer kompleksi temel olarak "ağır su üretim tesisi" ve "ağır su reaktörü" olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Nükleer anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.