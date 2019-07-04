Devrim Muhafızları Komutanı: İran dengeleri değiştirecek

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Tahran’da yeni Müstazaflar Besiç Kurumu Başkanı Tuğgeneral Gulamrıza Süleymani için düzenlenen göreve başlama töreninde konuşma yaptı.

Gönüllü halktan oluşan besiç üyelerine hitap eden Tümgeneral Selami, “Büyük hedeflere doğru ilerlemek için sahip olduğumuz tüm imkanları size sunacağız, çünkü düşmanlarımızın üstesinden gelmemiz gerekiyor.” dedi.

Tümgeneral Selami, “Besiç ile zirveye ulaşmayı amaçlıyoruz. Zalimleri yenip İslami değerleri yeniden canlandırmak istiyoruz. Ayrıca direniş ruhunu İslam dünyasında yeniden ihya edip güç dengesini değiştirmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Tümgeneral Selami, “Düşmanlar savaş korkusu yaratarak İran halkını savunmaktan ve direnişten vazgeçirmek istediler, ancak bugün kendileri savaştan korkuyorlar ve İran güçlü biçimde ayakta duruyor.” diye konuştu.

“İslam Devrimi düşmanlarının komplolarını yenmenin formülü Besiç düşüncesidir.” diyen Tümgeneral Hüseyin Selami, Besiç güçlerinin kimseden korkmadığını dile getirdi.