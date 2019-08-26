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26 Ağustos 2019 - 08:46

Tümgeneral Süleymani'den İsrail'e sert tepki

Tümgeneral Süleymani'den İsrail'e sert tepki

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, sosyal medya Twitter üzerinden, işgalci İsrail rejiminin Suriye ile Lübnan’a yönelik yaptığı hava saldırısına tepki gösterdi.

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, sosyal medya Twitter üzerinden, işgalci İsrail rejiminin Suriye ile Lübnan’a yönelik yaptığı hava saldırısına tepki gösterdi.

Tümgeneral Süleymani’nin yaptığı paylaşımda, “Bu çılgın saldırılar kesinlikle Siyonist rejimin son çırpınışları olacaktır.” ifadesine yer verildi.

İsrail’e ait savaş uçakları Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenlerken Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail’in iki casus İHA’sı da Beyrut yakınlarında düşmüştü.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'un güneyinde düşen İsrail'e ait insansız hava araçlarını (İHA), ülkesinin egemenliğine açıkça bir saldırı şeklinde değerlendirdi.

News Code 1880761
Muhammed BURHAN

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