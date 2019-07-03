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3 Temmuz 2019 - 12:22

Düşmanın senaryosunu çökertmek için uygun formül aramalıyız

Düşmanın senaryosunu çökertmek için uygun formül aramalıyız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahında konuşma yaptı.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahında konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, şu anda ülkenin düşmanın dayattığı ekonomik savaşla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, ABD'nin ekonomik, politik ve kültürel alanlarda başlattığı savaşın yanı sıra ülkenin kararlılığını zedeleyip İran'a boyun eğdirmek istediğini söyledi.

Düşmanın senaryosunu çökertmek için uygun formül aranması gerektiğini belirten Tümgeneral Hüseyin Selami, "Dünyada kurgusal biçimde yaratılan Amerika'nın yapay ihtişamını kırmayı başardık." diye konuştu.

News Code 1879648
Muhammed BURHAN

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