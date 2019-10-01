Devrim Muhafızları Amerikan Ordusu'nun itibarını kırdı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, Tahran’da düzenlenen 23. Devrim Muhafızları Yetkilileri ve Komutanları Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun gösterdiği çabalarını takdir eden Tümgeneral Süleymani, bu güçlerin ülkenin ilerleme kaydetmesinde büyük rol aldığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz son 20 yıl içinde, düşmanı çeşitli stratejilerle hezimete uğrattık." dedi.

Tümgeneral Süleymani, Devrim Muhafızları'nın kararlılığını engelleyecek hiçbir barikatın bulunmadığını belirterek, "Devrim Muhafızları dünyanın en büyük ve en donanımlı ordusu olan Amerikan Ordusu'nun itibarını kırarak boş olduğunu tüm dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.