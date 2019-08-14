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14 Ağustos 2019 - 15:15

Müzakere düşmanın İran'ı mağlup etme stratejisidir

Müzakere düşmanın İran'ı mağlup etme stratejisidir

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanın İran ulusunun izzeti değil, teslim olması isteğinde olduğunu belirterek, “Müzakere, düşmanın bize egemen olması için aldatıcı bir stratejidir" dedi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Batı Azerbaycan’da düzenlenen bir törende yaptığı açıklamada, dünyadaki bütün güçlerin İran’ı bölmeye çalıştığını belirterek, “Düşmanın yaptığı herhangi bir tehdit, İran ulusunun gelişmesi ve daha güçlü hale gelmesi için büyük bir fırsattır” dedi.

Tümgeneral Selami, “Bugün müzakere mantığı değiştirilmiş ve ulusumuz düşmanın bizi yenmek için bizimle müzakere talebinde bulunduğunu iyi biliyor. Düşmanlar bizim izzetimiz değil teslim olmamızı istiyor. Çünkü onların müzakere talebi yalandır ve bize egemen olmak için yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Selami ayrıca, "Düşmanlarımızın liderleri bilgiden yoksundur. Bu nedenle İran’a yönelik görüşleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1880541
Ruya FEREYDUNI

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