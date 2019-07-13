  1. Azerbaycan
13 Temmuz 2019 - 13:26

Azerbyacan meclis heyeti Türkiye'ye gidiyor

Azerbyacan meclis heyeti Türkiye'ye gidiyor

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ziyafet Askerov ile beraberindeki heyet 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde TBMM’de düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Ankara’ya gidecek.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ziyafet Askerov ile beraberindeki heyet TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un davetlisi olarak15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde TBMM’de düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Ankara’ya gidecek.

Azerbyacan basınına göre meclis heyeti 16 Temmuz'da Bakü'ye geri dönüyor.

Türkiye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle ülke çapında yapılıyor.

News Code 1879854
Muhammed BURHAN

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