Azerbyacan meclis heyeti Türkiye'ye gidiyor

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ziyafet Askerov ile beraberindeki heyet TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un davetlisi olarak15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde TBMM’de düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Ankara’ya gidecek.
Azerbyacan basınına göre meclis heyeti 16 Temmuz'da Bakü'ye geri dönüyor.
Türkiye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle ülke çapında yapılıyor.
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