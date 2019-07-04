İran meclis heyeti Azerbaycan'da

İran Meclisi Planlama ve Bütçe Komisyonu Başkanı Gulamrıza Tac Gerduni ile komisyon üyelerinden oluşan bir heyet Azerbaycan’a gitti.

İran meclis heyeti Bakü ziyareti çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov ile Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

Bu görüşmede İran meclis heyetine İran’ın Bakü Büyükelçisi Cevad Cihangirzade eşlik etti.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerde, tüccarlar ve iş adamlarının faaliyetlerini güçlendirme yolları, iki ülke arasındaki ortak projelerin hayata geçirilmesi ve özel sektörün ekonomik ilişkilere sağlayacağı katkılar konuşuldu.