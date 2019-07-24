Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kıbrıs ve Suriye’nin öne çıktığı mesajda Erdoğan “Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir.” ifadelerini kullandı.

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, bu yılın aynı zamanda İstiklal mücadelesinin başlangıcının da 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

"Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu bildirdi.

Kaynak: Euronews