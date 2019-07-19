ABD Senatosu'na Türkiye'ye yaptırım uygulanması için yeni önerge sunuldu

Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerden Senatör Rick Scott ve Senatör Todd Young, S-400 teslimatının başlaması sonrasında yaptırım kararı alınması yönünde Senato'ya önerge sundu.

Önergede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni insan haklarının çiğnendiği otoriter bir rejim yoluna sürüklemiş, radikal İslamcı terör gruplarından yana taraf almış ve İsrail gibi ABD'nin bölgedeki müttefiklerine karşı kışkırtıcı tutumlarda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi. Önerge, yasalar kapsamında Ankara'ya karşı gerekli tüm yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez, perşembe günü yayınladığı bir bildiride Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli bir yaptırım olmadığını belirtti.

Menendez, "Yasalar, savunma ve istihbarat sektörlerinde Rusya ile 'önemli işlem' yapılması durumunda yaptırım öngörüyor. S-400 teslimatı da kesinlikle bu işlemler arasında." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'dan henüz yaptırım kararı yok

Baskılara rağmen Trump yönetimi, Türkiye'ye karşı daha ağır yaptırımlar uygulamak için henüz somut adım atmadı. Başkan Donald Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım düşünmüyorum." demişti.

Ancak 2017'de yürürlüğe giren Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'na (CAATSA) göre ABD'ye tehdit olarak görülen ülkelere 12 türde yaptırım öngörülüyor. Bunlar arasında vize yasağından Amerikan bankacılık sistemini kullanma yasağına kadar farklı derecelerde uygulamalar bulunuyor.

Eğer Senato'ya sunulan önerge kabul edilirse, Trump yasada öngörülen 12 yaptırımdan 5'ini seçmek zorunda kalacak. Fakat CAATSA herhangi bir süre kısıtlaması koymadığından hükümet yaptırımların uygulanmasını geciktirebilir.

Senatör Menendez, Trump'ın CAATSA kapsamında Ankara'ya karşı yaptırım uygulamaması durumunda, Beyaz Saray yönetimine seçenek bırakmayacak bir yasa çıkarabilecekleri söyledi.

Senato'ya sunulan önergede ayrıca Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin de yeniden değerlendirilmesi talep ediliyor.

Kaynak: Euronews