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24 Ağu 2026 07:27

Galibaf: İran’a yönelik baskılar ABD'ye geri dönüyor

Galibaf: İran’a yönelik baskılar ABD'ye geri dönüyor

İran Meclis Başkanı Galibaf, Trump yönetiminin ABD’deki fiyatları kontrol etmek için attığı son adımlara atıfta bulunarak, İran’a yönelik ekonomik baskı ve enerji piyasalarındaki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki sonuçlarına dikkat çekti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak İran’a yönelik ekonomik baskıların ve enerji piyasalarındaki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki sonuçlarına dikkat çekti.

Galibaf, İngilizce olarak yaptığı paylaşımında, Trump’ın ABD’de mal fiyatlarını kontrol etmeye yönelik son adımlarına atıfta bulundu.

Galibaf paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Et fiyatlarını kontrol etmek için dondurulmuş et ithal etmek mi? Tamam, belki işe yarar. Peki tahviller için planınız ne? Dondurulmuş getiriler mi ithal edeceksiniz? Konut için dondurulmuş alıcılar mı ithal edeceksiniz? Ücretleri çözmek için dondurulmuş maaş bordroları mı çıkaracaksınız? İnisiyatiften yoksun, donmuş bir dış politika; donmuş ve durgun bir ekonomi yaratır. Hâlâ hareket halinde olan tek şey ne? İran’ın size geri dönen bumerangı.”

News ID 1938086

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