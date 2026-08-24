Erakçi, Lübnanlı milletvekili ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Lübnan Meclisi Direnişe Vefa Bloğu Milletvekili Seyyid Hasan Fazlullah ile görüştü.

Fazlullah görüşmede Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’ın selamlarını ileterek, İran halkının ABD-İsrail askeri saldırısına karşı sergilediği destansı direnişi ve İran’ın güçlü diplomasisini övdü. Bunların İran'ın gücünü pekiştirdiğini ve İran’ın dostları, bölge halkları ve dünyadaki özgür insanlar için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Fazlullah ayrıca Lübnan’daki son durum ve İsrail rejiminin ülkeye yönelik saldırı ve işgalinin devam etmesi hakkında Erakçi’ye bilgi verdi.

İran'ın Lübnan halkına yönelik desteklerinden dolayı teşekkür eden Fadlallah, özellikle Dışişleri Bakanı

Erakçi’nin diplomatik süreçlerde Lübnan halkına ve direnişe verdiği destekten övgüyle söz etti.

Fazlullah, İsrail rejiminin Lübnan, Gazze ve Batı Şeria’daki yayılmacılığı ve suçlarına karşı İslam ülkelerinin koordineli ve kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Lübnan halkının İsrail rejiminin vahşi saldırıları karşısındaki direnişini ve onurlu duruşunu takdir ederek, İran'ın Lübnan’ın toprak bütünlüğünü, onurunu ve ulusal egemenliğini savunması konusunda Lübnan halkına kapsamlı desteğini sürdüreceğini belirtti.