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27 Temmuz 2019 - 10:25

Filipinler'de deprem: 8 ölü

Filipinler'de deprem: 8 ölü

Filipinler'in kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5,4 ve 07.00'de 5,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin ardından can kayıplarına dair bilgi verilmedi fakat uluslararası basında yer alan haberlerde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet genelinde çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü kaydedildi.

Sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA

News Code 1880164
Azar MAHDAVAN

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