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22 Temmuz 2019 - 19:25

BDT Sağlık İşbirliği Konseyi Aşkabat’ta toplandı

BDT Sağlık İşbirliği Konseyi Aşkabat’ta toplandı

Bağımsız Devletler Topluluğu Sağlık İşbirliği Konseyi, bu yılki toplantısını, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabatt’ta yaptı.

Bağımsız Devletler Topluluğu Sağlık İşbirliği Konseyi, bu yılki toplantısını, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabatt’ta yaptı. “Sağlık İçin Sağlık Diplomasisi”temasıyla toplanan Konsey, sağlık alanındaki mevcut anlaşmaların uygulanmasını ve yeni işbirliği konularını gözden geçirdi.

Türkmenistan başkanlığında; Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan  Cumhuriyetleri ile  Rusya Federasyonu’ndan sağlık bakanları ve kurum uzmanlarının bir araya geldiği iki günlük toplantılarda, toplum sağlığının korunması ile ilgili sorunların çözülmesini amaçlayan programların ve projelerin uygulaması, geliştirilmesi ve BDT'nin sıhhi ve hijyenik refahının sürdürülmesi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Toplantıların  gündeminde,  sigara ve tütün mamüllerinin kullanılması ile mücadele, organ bağışı taslak model yasası, diyabet ve tüberküloz hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi, psikiyatri ve narkoloji alanındaki Konsey kararlarının uygulaması  ve organizasyonların faaliyetlerinin izlenmesi de yer alıyor.

Toplantılarda ayrıca, çocuk ve anne sağlığının uygun seviyede olmasını sağlanması, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı ilkelerini teşvik etmek için etkili önlemler alınması üzerinde duruldu. Uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm gibi zararlı alışkanlıklarla ödünsüz mücadele edilmesi de görüşülen konular arasındaydı.

Bu arada, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’un yazdığı 11 ciltlik “Türkmenistan'ın Şifalı Bitkileri” ansiklopedisi de ziyaretçilere tanıtıldı ve şifalı bitki çayları ikram edildi.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1880074
Muhammed BURHAN

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