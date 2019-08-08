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8 Ağustos 2019 - 18:26

Sınırlarımızın ihlal edilmesini kabul etmeyiz

Sınırlarımızın ihlal edilmesini kabul etmeyiz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, “Ülkemizin sınırları kırmızı çizgimizdir. Herhangi bir sınır ihlaline silahlı kuvvetlerimiz tarafından sert bir şekilde karşılık verilecektir” dedi.

Toplu konut ve tesis açılış törenine katılmak amacıyla İran’ın Razavi Horasan eyaletine giden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, sınır şehri Dergez’de yaptığı konuşmada, İran’ın hiçbir şekilde herhangi bir sınır ihlaline izin vermeyeceğini belirtti.

Cihangiri, “Ülkemizin sınırları kırmızı çizgimizdir. Amerika’nın Fars Körfezi’nde hava sahamızı ihlal etmesine nasıl karşılık verildiğini gördüğünüz gibi bu konuda kimseyle şakamız yok. Ülkemize yönelik herhangi bir sınır ihlaline ABD gibi güçler tarafından yapılsa bile silahlı kuvvetlerimiz sert bir şekilde karşılık verecektir” diye konuştu.

News Code 1880438

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