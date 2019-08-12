Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kırmızı çizgimizdir

Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirilen 1. Hazar Ekonomik Forumu’nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, “ABD yönetiminin dünya diplomasisi için önemli bir başarı sayılan nükleer anlaşmadan mantıksızca çıkması, bu ülkenin uluslararası anlaşmalara bağlı olmadığını gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Cihangir, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını defalarca ilan etmesine rağmen, ABD, hala İran’a yasadışı, acımasızca ve insanlık dışı yaptırımlar uygulamakta ve Fars Körfezi’ndeki kışkırtıcı varlığıyla bölgede güvensizlik yaratmaktadır” dedi.

ABD’nin İranofobi politikasının ülkemizin terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerdeki yapıcı rolünden dolayı başarısız kaldığını belirten Cihangiri, Amerikalıların güvensizlik yaratmak için aldatıcı stratejilerinin halen devam ettiğini söyledi.

Cihangiri, konuşmasının devamında Hazar Denizi'nin önemine de dikkati çekerek, “Hazar Denizi, zengin enerji kaynaklarına sahiptir, ancak ülkelerin, enerji kaynaklarını kullanmada çevresel sorunları göz önünde bulundurmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

Komşu ülkelerle etkileşim ve bölgede güvenlikle istikrar sağlamayı İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politika öncelikleri olarak nitelendiren İshak Cihangiri, “İran olarak Orta Asya ülkeleri ve Hazar Denizi’ne kıyısı olan devletlerin yapıcı yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz. Biz siyasi ve bölgesel işbirliğimizi genişleterek, mevcut kapasitelerimizden yararlanıp ülkemizin bu ülkelerle ortak çıkarları çerçevesinde ticari ilişkilerini artırmasını istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası su yollarıyla Hürmüz Boğazı dahil olmak üzere ülkenin güney ve kuzeyindeki kıyıların güvenlik ve istikrarının İran’ın kırmızı çizgisi olduğunu dile getiren Cihangiri, “Yabancı güçlerin Fars Körfezi’ndeki varlığını bu bölgede istikrarsızlığın bir nedeni olarak görüyoruz ve bölgenin güvenliğinin yalnızca bölge ülkeleri tarafından sağlanabileceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın yer alacağı 1. Hazar Ekonomik Forumu, Bugün Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleşti.