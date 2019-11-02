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2 Kasım 2019 - 09:36

Cihangiri, ŞİÖ Başbakanları Konsey Toplantısına katıldı

Cihangiri, ŞİÖ Başbakanları Konsey Toplantısına katıldı

Özbekistan’ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bu ülkenin başkenti Taşkent’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanları Konsey Toplantısına katıldı.

Özbekistan’ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bugün sabah saatlerinde bu ülkenin Başbakanı Şevket Mirziyoyev’in karşılamasıyla 18. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanları Konsey Toplantısına katıldı.

İshak Cihangiri’nin bu tolantıda yapacağı konuşmasında bölgesel örgütlerin önemini ve tek taraflılıkla mücadele gerektiğini vurgulayacağı bekleniyor.

Dünden itibaren Özbekistan’da başlayan ŞİÖ Başbakanları Konsey Toplantısında, örgütün faaliyetlerini daha da iyileştirmeyi amaçlayan ticaret, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki konuların ele alınması planlanıyor.

News Code 1882169
Ruya FEREYDUNI

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