Cihangiri, ŞİÖ Başbakanları Konsey Toplantısına katıldı

Özbekistan’ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bugün sabah saatlerinde bu ülkenin Başbakanı Şevket Mirziyoyev’in karşılamasıyla 18. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanları Konsey Toplantısına katıldı.

İshak Cihangiri’nin bu tolantıda yapacağı konuşmasında bölgesel örgütlerin önemini ve tek taraflılıkla mücadele gerektiğini vurgulayacağı bekleniyor.

Dünden itibaren Özbekistan’da başlayan ŞİÖ Başbakanları Konsey Toplantısında, örgütün faaliyetlerini daha da iyileştirmeyi amaçlayan ticaret, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki konuların ele alınması planlanıyor.