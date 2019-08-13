Nikaragua İran'la takas yoluyla ticaret yapacak

İran Ticaret Odası Başkanı Gulamali Şafei, Tahran'a ziyaret gerçekleştiren Nikaragualı üst düzey heyet ile Ticaret Odası Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya katıldı. Burada konuşma yapan Şafei, ABD'nin yaptırımlarını "bu ülkenin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşın bir parçası" olarak nitelendirerek, "Mevcut durumda mal takası İran özel sektörü için çözüm yolu." dedi.

Nikaragua Devlet Başkanı Danışmanı da bu toplantıda ülkesinin İran'la ticaret alanında işbirliği yapmak istediğini ifade ederek, Tahran'la ticareti takas yöntemiyle sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Bundan önce Nikaragua Ekonomi Bakan Acosta, Tahran’da İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend’le bir araya gelerek ikili iktisadi iş birliği protokolü imzalamıştı.