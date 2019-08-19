İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil

Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Zarif, ara buluculuk konusunun da her şeyden önce ABD'nin taahhütlerine bağlı kalması için ele alınabileceğini ifade etti.

Zarif, "İran, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana değildir. ABD ile detaylı olarak müzakere ettik ve masadan kalkan biz olmadık. Herkesin razı olacağı bir anlaşma yoktur." ifadelerini kullandı.