Zarif: Hazar Denizi'ni bizden almalarına izin vermeyeceğim

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam saatlerinde İsveç ziyaretinin ardından Norveç’e yaptığı ziyareti kapsamında bu ülkede yaşayan İranlılarla bir araya geldi.

Zarif burada yaptığı konuşmasında Hazar Denizi ile ilgili gündemdeki tartışmalara değinerek, “Beni eleştirmelerine rağmen, halkın Hazar Denizi’nde bu kadar hassas olmasından memnunum. Haytta olduğum sürece, hakkımız olan Hazar Denizi’nin bir damlasını bile bizden almalarına izin vermeyeceği” diye konuştu.

Zarif konuşmasının diğer bölümünde “Bazıları İran’ın Fars Körfezi’ni Çin’e devrettiğini söylüyor. Bundan çok üzülüyorum. Böyle bir şey İranlılar için nasıl mümkündür? Bunun yanlış bir şekilde söylenmesine izin vermemeliyiz” ifadelerinde bulundu.