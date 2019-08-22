  1. Siyaset
22 Ağustos 2019 - 10:45

Zarif: Hazar Denizi'ni bizden almalarına izin vermeyeceğim

Zarif: Hazar Denizi'ni bizden almalarına izin vermeyeceğim

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsveç ziyaretinin ardından Norveç’e yaptığı ziyareti kapsamında bu ülkede yaşayan İranlılarla bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam saatlerinde İsveç ziyaretinin ardından Norveç’e yaptığı ziyareti kapsamında bu ülkede yaşayan İranlılarla bir araya geldi.

Zarif burada yaptığı konuşmasında Hazar Denizi ile ilgili gündemdeki tartışmalara değinerek, “Beni eleştirmelerine rağmen, halkın Hazar Denizi’nde bu kadar hassas olmasından memnunum. Haytta olduğum sürece, hakkımız olan Hazar Denizi’nin bir damlasını bile bizden almalarına izin vermeyeceği” diye konuştu.

Zarif konuşmasının diğer bölümünde “Bazıları İran’ın Fars Körfezi’ni Çin’e devrettiğini söylüyor. Bundan çok üzülüyorum. Böyle bir şey İranlılar için nasıl mümkündür? Bunun yanlış bir şekilde söylenmesine izin vermemeliyiz” ifadelerinde bulundu.

News Code 1880674

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler