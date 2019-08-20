Dışişleri Bakanı Zarif, Fransa'ya gidecek

Avrupa turu kapsamında dün gece İsveç’in başkenti Stokholm’a gelen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, burada İsveç’teki İranlılara hitap etti.

Zarif, kendisine uygulanan yaptırımı “etkisiz” olarak nitelendirerek, “Dün Katar ve Kuveyt’e gittim, bugün ise Helsinki’de Finlandiyalı yetkililerle görüştüm ve şimdi de İsveç’te bulunmaktayım ve bazı İsveçli bakanlar ile üst düzey yetkililerle görüşeceğim.” dedi.

İsveç’ten sonra Norveçli yetkililerle görüşmek üzere Oslo’ya gideceğini aktaran Zarif, “Cuma günü de Paris’e yapacağım bir ziyarette Fransa Dışişleri Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğim.” açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Zarif, “Bana uygulanan ve ‘ekonomik terörizm’ olarak yorumladığım ABD yaptırımları etkisiz kalmıştır. Çünkü fikir alışverişinde bulunmak üzere şu anda Avrupa'dayım. Bu yaptırımlar aslında İran halkını hedef alıyor.” diye konuştu.