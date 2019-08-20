Dışişleri Bakanı Zarif İsveçli mevkidaşı ile görüştü

İsveç’in başkenti Stokholm’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsveçli mevkidaşı Margot Wallström ile bir araya geldi.

Zarif’in Stokholm temasları kapsamında bugün İsveç Ticaret Bakanı Ann Linde, eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ve İran tarafından alıkonulan Stena İmpero tankerini işleten İsveçli şirket Stena Bulk şirketinin genel müdürü EricHannel ile görüşmesi bekleniyor.

Avrupa turu kapsamında İsveç'in başkenti Stokholm'da bulunan Bakan Zarif, dün gece yaptığı açıklamada İsveç’ten sonra Norveçli yetkililerle görüşmek üzere Oslo’ya gideceğini ifade ederek, “Cuma günü de Paris’e yapacağım bir ziyarette Fransa Dışişleri Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğim.” açıklamasını yapmıştı.