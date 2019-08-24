Trump, Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini arttırma kararı aldı

ABD Başkanı Trump, New York borsasının kapanmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, Dow Jones endeksi, 623 puan gerileyerek sert bir düşüş yaşamasıyla Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin daha da 'katılaşacağı' mesajını verdi.

Trump, yaptığı paylaşımda "Uzun yıllardır Çin (ve diğer birçok ülke) ABD ticareti, fikri mülkiyet hırsızlığı ve daha birçok konudan menfaat elde ediyor. Ülkemiz, bir yıl boyunca Çin'e, görünürde sonu olmayan şekilde yüz milyarlarca dolar kaybediyor" dedi.

Trump, "Başkan olarak, bunun olmasına artık izin veremem! Adil ticarete ulaşma ruhuyla, bu haksız ticaret ilişkisini dengelemeliyiz. Çin, ABD'nin 75 milyar dolarlık ürününe yeni gümrük vergileri koymamalıydı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, 1 Ekim'den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe mevcut durumda uygulanan ek yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 30'a çıkarılacağını söyledi. Ayrıca Trump, 1 Eylül'den itibaren 300 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 15'e çıkarılacağını ifade etti.

Trump, geçtiğimiz saatlerde "Ülkemiz yıllardır, aptalca bir şekilde, Çin sebebi ile trilyonlarca dolar kaybediyor. Onlar yıllık değeri yüzlerce dolar olan fikri mülkiyetlerimizi çaldılar ve buna devam etmek istiyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Çin’e ihtiyacımız yok, açıkçası onlarsız daha iyi olurdu" açıklamasını yapmıştı.

Çin'in ABD’den çaldığı paranın çok ciddi rakamlar olduğunu vurgulayan Trump, "On yıllardır Çin’in yıldan yıla ABD’den çaldığı bu büyük miktardaki para artık duracak. Durmak zorunda" demişti.

ABD'li şirketlere Çin yerine yeni alternatifler aramaları yönünde direktif verildiğini belirten Trump, "Bu sebeple bizim mükemmel şirketlerimize en kısa zamanda Çin’e yeni alternatifler bulmaları konusunda talimat verildi. Bu alternatifler arasında şirketlerinizi 'eve' geri döndürerek üretimlerinizi ABD’de yapmak da var" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sputnik