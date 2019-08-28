Çin, ABD savaş gemisini limana almadı

ABD ile Çin arasında geçtiğimiz günlerde tansiyonun yeniden yükseldiği ticaret savaşı, ‘denize’ de yansıyor. Çin, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Tsingtao limanına demirlemesine bir kez daha izin vermedi. Böylece yetkililere göre, Çin makamları tarafından bu ay içinde ‘en az 3 gemi’ reddedilmiş oldu.

Reuters haber ajansına açıklama yapan ve adını açıklamayan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, ziyaretin pazar günü gerçekleşmesi gerektiğini ancak Çin’den izin alınamadığını doğruladı.

Talebin neden reddedildiğinin sorulması üzerine yetkili, bu sorunun Pekin’e yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sputnik