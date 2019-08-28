  1. Dünya
  2. Asya
28 Ağustos 2019 - 17:38

Çin, ABD savaş gemisini limana almadı

Çin, ABD savaş gemisini limana almadı

Çin, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Tsingtao limanına demirlemek için yaptığı talebi geri çevirdi.

ABD ile Çin arasında geçtiğimiz günlerde tansiyonun yeniden yükseldiği ticaret savaşı, ‘denize’ de yansıyor. Çin, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Tsingtao limanına demirlemesine bir kez daha izin vermedi. Böylece yetkililere göre, Çin makamları tarafından bu ay içinde ‘en az 3 gemi’ reddedilmiş oldu.

Reuters haber ajansına açıklama yapan ve adını açıklamayan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, ziyaretin pazar günü gerçekleşmesi gerektiğini ancak Çin’den izin alınamadığını doğruladı.

Talebin neden reddedildiğinin sorulması üzerine yetkili, bu sorunun Pekin’e yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1880841
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler