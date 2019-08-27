Fransız Şii yazar "Christian Bonaud" hayatını kaybetti

Muharrem ayı nedeniyle etkinliklere katılmak üzere Fildişi Sahili’ne giden Fransız İslamcı, yazar, tercüman ve Fransızca Kur'an yorumcusu profesör Christian Bonaud bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

1957’de Almanya’nın Freiburg kentinde geleneksel Katolik bir ailede doğan Christian Bonaud, "Yahya Alavi’’ veya "Yahya Bonnaud’’ olarak da tanınmaktadır.

Babasının mesleğinden dolayı 10 yaşına kadar Almanya ve Cezayir’de yaşayan Christian Bonaud daha sonra Fransa’nın Strazburg kentine taşındı.

Christian Bonaud çocukluğundan beri Doğu dinlerine ilgi duyduğu için bu alandaki çalışmaları incelemek için İspanya, Fas, İtalya, Belçika, Hollanda, Almanya’ya seyahat yaptı.

Fransız Müslüman filozof René Guénon’un eserlerinden etkilenerek, 1979’da Müslüman olan Bonaud, daha sonra İslambilimi ve Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. Üniversite yıllarında Şii inançlarını Batı’ya aktaran ünlü Fransız filozof Henry Corbin’in eserleriye tanıştı.

Christian Bonaud, Afrika mistik ve Tijaniyyah tarikatı şeflerinden Ahmet Hampate’den etkilenerek, Şii oldu ve ismini Yahya Alevi’ye değiştirdi.

Bonaud, 1987’de Profesör Aghore diplomasını aldı. 1995’de Sorbonn Üniversitesi’nde "Ruhullah Humeyni’nin Felsefi ve Tasavvufi Eserlerinde İlahiyat” başlığı altındaki doktora tezini başarıyla savundu.

Bonaud 1991’de tezini yazmak için İran'a gitti ve 7 yıl boyunca Meşhed kentinde Seyyid Celaliddin Aştiyani'nin "İslam felsefesi ve Tasavvuf" alanındaki derslerine katıldı.