"Ardâvîrâfnâme” üçüncü kez Türkiye'de basıldı

İran’da İslamiyet’ten önce yaygın olan Zerdüşt dininin yazılı kaynaklardan biri olan ve son yıllarda Prof Nimet Yıldırım tarafından Türkçe'e çevirilen “Ardâvîrâfnâme” Türkiye'de Pinhan Yayıncılık tarafından üçümcü kez basıldı.

Ardâvîrâfnâme, Sasanîler döneminde yaşamış ünlü Zerdüşt din adamı Ardâvîrâf'ın öteler dünyasına seyahatini yani cennet, araf ve cehennem seferini konu alan bir eserdir.

Değişik dönemlerde İngilizce, Fransızca, Hintçe, çağdaş Farsça ve Gocerât Dili başta olmak üzere değişik dünya dillerine tercüme edilen Ardavirafnâme, yer verdiği konular, Pehlevice dil ve yazı özelliklerinin yanı sıra; dini, tarihi ve dilbilim konusundaki ayrıntıları açısından da doğubilimciler tarafından önemsenmektedir. Eserin bir diğer önemli özelliği de Sâsânîler çağından günümüze kadar gelmeyi başarmış alanındaki tek eser olmasıdır.

Ardâvîrâf’ın ruhuyla gerçekleştirdiği bu kutsal yolculuk ardından anlattıkları, birtakım farklılıklarla İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in miraç yolculuğunda gördükleriyle benzerlikler de gösterir.