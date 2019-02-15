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15 Şubat 2019 - 14:27

İranlı düşünür Ali Şeriati’nin eşi hayatını kaybetti

İranlı düşünür Ali Şeriati’nin eşi hayatını kaybetti

İranlı sosyolog, aktivist ve yazar Dr. Ali Şeriati’nin eşi Puran Şeriat Razavi, bugün Tahran’daki Lale hastanesinde vefat etti.

İranlı tanınmış düşünür Ali Şeriati’nin eşi Puran Şeriat Razavi, bugün tedavi gördüğü Tahran’daki Lale hastanesinde beyin kanaması sonucu geçirdiği felç nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa’nın Sorbonne Üniversitesi’nde Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Puran, hayatı boyunca bazı eserler kaleme aldı.

Puran Şeriat Razavi'nin eşi Ali Şeriati, özellikle din, sosyolojisi ve çağdaş İslam düşüncesi üzerine eserler vermiştir. 

Tarihler 19 Haziran 1977'yi gösterdiğinde, İslam tarihi modern çağın en büyük yazarlarından birisi olan Ali Şeriati'yi kaybetmiştir.

Muhabir: Murtaza Kerimi

News Code 1876661

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