İranlı öykü yazarının eseri Türkiye’de basılacak

Mehr Haber Ajansı’na konuşan ünlü İranlı yazar Houshang Moradi Kermani 71 yaşında kalemine veda ettiğini açıkladı.

Emeklilik döneminde bol bol kitap okuyacağını anlatan Moradi Kermani, “Salatalık” adlı eseri için Türkiye’den kendisini aradıklarını ve bu eserin Türkçe’ye kazandırılacağını duyurdu.

Kirmani’nin eserleri UNICEF Çocuk Özel Ödülü başta olmak üzere pek çok uluslararası ödüle layık görülmüş ve çok sayıda dile çevrilmiştir.

İranlı yazarın “Mecit’in Maceraları” adlı öykü kitabı Türkiye’de Kelime Yayınları tarafından basılmıştı.

Beyaz perdeye de aktarılan bu eser İranlı bir ilköğretim öğrencisi olan Mecit’in birbirinden heyecanlı ve keyifli maceralarını anlatıyor.

Kermani, “Mecit’in Maceraları” için yazdığı önsözde Türk çocuklara şunları söylüyor: “Biz İranlılar, pişirdiğimiz güzel yemeklerden birer tabak da komşularımıza veririz. ‘Komşu tabağı’ adını verdiğimiz bu tabaklar genelde boş dönmez. Sanırım böyle bir alışkanlık Türkiye’de de var ve siz sevgili Türkiyeli çocuklar da bizim komşumuzsunuz. Elinizde bulunan bu kitap, benim sizlere ‘komşu tabağı’ içinde sunduğum bir öykü kitabıdır. Yıllarca sizin ‘komşu tabağı’ içinde bize gönderdiğiniz öykü ve şiirleri büyük bir zevkle okudum. Öykülerimi kendi dilinizde okuyarak, benimle ve dünyanın çeşitli dillerinde yayımlanmış bu öyküleri okuyanlarla aynı duyguları paylaşmanızdan son derece mutluyum.”

İran’ın dünyaca ünlü yazarı Moradi Kirmani’nin son eseri “Çay Kaşığı”, 32. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nda kitapseverlere sunulmuştu.