İran’dan ‘Yemen’e silah gönderildiği’ iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’dan Yemen’e askeri ekipman gönderildiği yönündeki iddiasını asılsız olarak nitelendirdi ve bu açıklamayı İran’a karşı yürütülen medya kampanyasının bir parçası olarak değerlendirdi.

İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki soykırımına ABD’nin ölümcül silah desteğiyle ortak olduğunu vurgulayan Bekayi ABD’nin bu tür suçlamaları zaman zaman tekrarlayarak bölgedeki askeri varlığını meşrulaştırmaya ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Sözcü, “İsrail rejimi, ABD’den aldığı ölümcül silahlar ve kapsamlı siyasi desteğin gücüyle Gazze’de ve Batı Şeria’da soykırımı yoğunlaştırırken, aynı zamanda Suriye ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal ederek bu ülkelere saldırılar düzenliyor. Bu koşullarda ABD’nin, Yemen’e silah sevkiyatı iddiası, bölgedeki asıl meseleyi, yani İsrail’in saldırganlığı ve ABD’nin yıkıcı müdahalelerini gölgelemek için yapılan ikiyüzlü bir girişimden ibarettir.” ifadelerini kullandı.