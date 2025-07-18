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18 Tem 2025 11:09

Tahran, Pekin ve Moskova İran'ın nükleer tesislerine saldırıyı görüştü

Tahran, Pekin ve Moskova İran'ın nükleer tesislerine saldırıyı görüştü

Viyana’da bulunan uluslararası kuruluşlarda Rusya’nın Daimi Temsilcisi, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar hakkında Tahran, Pekin ve Moskova temsilcilerinin bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Viyana’daki uluslararası kuruluşlarda Rusya’nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya X platformunda yaptığı paylaşımda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimi altındaki İran’ın nükleer tesislerine İsrail ve ABD tarafından yapılan yasa dışı ve sorumsuz saldırılar sonucu oluşan mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Şartı ile çelişen bir adımla İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenlendiğini duyurmuş ve ülkesinin istihbarat kurumları ile medya organlarının itiraflarının aksine, İran’a ait 3 nükleer tesisin imha edildiğini iddia etmişti.

Trump bu saldırının amacının İran'ın uranyum zenginleştirme kabiliyetini durdurmak olduğunu iddia eederek bu saldırının askeri bir başarı olarak değerlendirildiğini ileri sürmüştü!

News ID 1928763

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