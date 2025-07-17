İran'dan Irak'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Irak'ın Vasıt vilayetine bağlı Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Sözcü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. Yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Bekayi, İran’ın bu trajik olay karşısında Irak halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Bekayi ayrıca, İran’ın ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardım ve desteği sunmaya hazır olduğunu belirtti.