İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşına ilişkin son istatistikler

El-Mesire’ye göre, Gazze’deki Hükümet Enformasyon Bürosu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Siyonist rejimin işlediği suçlar ve yürüttüğü soykırım savaşına dair en son verileri açıkladı.

Bu verilere göre, soykırımın başlangıcından bu yana toplam şehit ve kayıp sayısı 67 bin 880 kişiye ulaştı. Bunlardan 58 bin 380 kişi hastanelere nakledildi. Hastanelere kaldırılan yaralananların toplam sayısı ise 139 bin 355 oldu. Şehitlerin yüzde 60’ını çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

Gazze’deki Enformasyon Bürosu’nun verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana 953 bir yaşından küçük bebek şehit oldu ve savaş sırasında dünyaya gelen 400 bebek de şehit düştü. Bu süre içinde ayrıca 1590 sağlık personeli ve 122 sivil savunma görevlisi şehit oldu.

Ayrıca, işgalin başlangıcından bu yana 228 gazeteci İsrail güçleri tarafından şehit edildi.

Filistinli merkez, Siyonist düşmanın Gazze Şeridi’ne açılan tüm geçiş noktalarını tamamen kapatmasının üzerinden 139 gün geçtiğini de vurguladı. Bu süre zarfında düşman tarafından 722 ana su kuyusu yıkıldı ve hizmet dışı bırakıldı; ayrıca 133 su arıtma projesi de imha edildi.