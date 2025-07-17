  1. Ekonomi
17 Tem 2025 13:03

İran’ın saldırısında İsrail’in Bazan rafinerisine 200 milyon dolarlık zarar

İran’ın saldırısında İsrail’in Bazan rafinerisine 200 milyon dolarlık zarar

İsrail’in Bazan Ticaret Grubu, İran’ın Hayfa’daki rafineriye düzenlediği füze saldırısında yaklaşık 200 milyon dolarlık hasar oluştuğunu açıkladı.

İsrail’in Bazan Ticaret Grubu, İran’ın Hayfa’daki rafineriye düzenlediği roket saldırısında yaklaşık 200 milyon dolarlık hasar oluştuğunu açıkladı.

Şirket, Tel Aviv Borsası’na verdiği raporda, rejimden 48 milyon dolar tutarında ön ödeme aldıklarını ve tamir çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Ayrıca, tazminat fonlarından ek yardım talep ettiklerini belirtti.

Füze saldırısında, elektrik üretimi için kritik olan enerji ünitesine ciddi zarar verildiği ve üç çalışanın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği ifade edildi. İlginç olan, ölen işçilerin rafinerinin en sağlam odasında bulunmalarıydı.

News ID 1928745

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