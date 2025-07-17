Irak’ta alışveriş merkezinde yangın (+VİDEO)

Irak’ın doğusundaki Kut kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı.

AFP’nin haberine göre, yangın gece saatlerinde Kut kentinde yeni açılan bir alışveriş merkezinde başladı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, yangının ilk olarak binanın birinci katında başladığı bildirildi.

Vali: 3 Günlük Yas İlan Edildi

Vasıt vilayetinin (Wasit) valisi Muhammed el-Miyahi, yangında çok sayıda kişinin etkilendiğini doğruladı. Miyahi, alışveriş merkezinin yalnızca beş gün önce açıldığını belirtti.

Olayın ardından Vasıt eyaletinde üç günlük yas ilan edilirken, vali ayrıca bina sahibine karşı resmi şikayet dosyası açıldığını duyurdu.

