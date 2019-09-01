ABD'nin düşmanca tavrı sürerse müzakere olmaz

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, dün akşam bir devlet televizyonu kanalına verdiği röportajda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Vaizi, ABD ile müzakere konusunda, “ABD Başkanı Trump ilk önce kaba güçle davranmaya çalıştı fakat başarısız oldu. 12 şart koydu yine başarısız oldu, müzakere teklifi de sonuçsuz kaldı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onların dış politikalarında karışıklık var. Fakat İran'ın Amerika'ya yönelik çifte bir politikası yok. Hepimiz bunu destekliyoruz bunu . Bu politika şöyle: Amerika Birleşik Devletleri İran’a yönelik bu (düşmanca) politikaları sürdürdüğü sürece onlarla müzakere söz konusu olamaz. Fakat tövbe edip düşmanlık tutumunu değiştir ve İran’a yaptırımları kaldırısa o zaman durum değişebilir.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Fransız mevkidaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesini de değerlendiren Vaizi, bu görüşmenin 2 saat sürdüğünü aktardı.

Mahmud Vaizi, telefon görüşmesinin ana konusunun paylaşılamaz olduğunu sölyedi.

Hasan Ruhani ve Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.