  1. Siyaset
29 Ağustos 2019 - 12:43

İran'dan ABD'ye müzakere şartı

İran'dan ABD'ye müzakere şartı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “ABD’nin İran halkına karşı yürüttüğü ekonomik savaşı sürdüğü sürece bu ülkeyle etkileşim kurmamız mümkün olmayacaktır” dedi.

CNN kanalının haberine göre, Doğu Asya turu kapsamında Malezya’yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu ülkenin başkenti Kuala Lumpur’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD’nin İran halkına karşı ekonomik savaş yürüttüğünü belirten Zarif, ““ABD’nin İran halkına karşı yürüttüğü ekonomik savaşı sürdüğü sürece bu ülkeyle etkileşim kurmamız mümkün olmayacaktır” dedi.

Zarif bu doğrultuda “ ABD’liler müzakere masasına dönmek istiyorlarsa, nükleer anlaşmaya bağlı kalmaları gerekiyor” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca İranlı ve  ABD’li yetkililer arasında herhangi bir görüşme olasılığına ilişkin “İran olarak sırf bir toplantıya katılmak istemiyoruz. Eğer bu görüşmelerin bir sonucu olacaksa bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

News Code 1880851
Ruya FEREYDUNI

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