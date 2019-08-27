Ruhani'den flaş ABD ile müzakere açıklaması

Bugün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakereye ilişkin, "Eğer ABD bölgede daha fazla güvenlik istiyor ve bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurmak istiyorsa, İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırması lazım." dedi.

Ruhani, ABD'li yetkililere seslenerek, "Tüm yaptırımları kaldırırsanız, durum tamamen farklı olacaktır. Biz kimseyle fotoğraf çektirmek istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, “İran olarak bölgede gerginlik yaratmak değil, aksine güvenlik tesis etmek istiyoruz ve tüm uluslararası kurallara uymaya hazırız.” diye konuştu.