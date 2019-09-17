İran: Türkiye ile işbirliği geliştirme konusunda sınır tanımıyoruz

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyet, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Türkiye-İran 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısını gerçekleştirmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vaizi, “Bu komisyonunun önceliği, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarının uygulanmasını hızlandırmaktır. İran olarak Türkiye ile işbirliği geliştirme konusunda herhangi bir sınır tanımıyoruz.” dedi.

Vaizi, “ABD’nin yasadışı yaptırımlarının getirdiği tüm sorunlara rağmen, özel sektörün harekete geçmesi ile alınan tedbirlerle karşılıklı ilişkileri geliştirme yolları devam edecektir.” ifadesini kullandı.

Mahmud Vaizi ayrıca, ticarette ulusal para biriminin kullanımı ve iki ülke bankalarının ödeme sistemi ile birbirine bağlanmasının önemine değindi.

Dönmez de bu toplantıda, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini artırmak ve derinleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Dönmez, hem ikili hem de üçlü temaslarla bu konudaki kararlılığı kamuoyuna da göstermiş olduklarını vurgulayarak, "İnşallah bugün İran ile karma ekonomik komisyonunun çalışmalarını değerlendirmiş olacağız. En üst düzeyde ilişkilerin artırılarak devamı bizim için de büyük önem arz ediyor. İki ülkenin liderinin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda başta biz devleti yönetenler olmak üzere özel kamu ayrımı yapmaksızın büyük bir görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.