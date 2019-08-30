ABD ile müzakere bir çılgınlıktır

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

ABD’nin terörle mücadele tutumunu eleştiren Ayetullah Hatemi, "Amerikalılar terörizmi kurduğunu itiraf ediyorlar. Trump'ın seçim kampanyası sırasında Clinton ile Obama yönetiminin terör örgütü DEAŞ’ı yarattığını söylediğini gördünüz. Taliban da Amerikalılar tarafından yaratılmıştır. Tüm terör örgütleri bir şekilde onlara bağlı, ancak gülünç olan şu ki terörle mücadele ettiklerini öne sürüyorlar.” dedi.

Ayetullah Hatemi, Amerika'nın dünyadaki gururlu ve şereflileri "terörist" olarak yorumladığını ifade ederek, "Bu onların görüşü. Örneğin, Lübnan Hizbullah Hareketi, Yemen Ensarullah Hareketi, Haşdi Şabi ve vatanlarını savunan Filistinli mücahitleri 'terörist' olarak tanımlıyor. Herkes kendi vatanını savunan bu grupların terörist olmadığını ve Amerika'nın sözlerinin yalan olduğunu bilmeli." ifadelerinde bulundu.

ABD ile müzakereye ilişkin Ayetullah Hatemi, şunları konuştu:

“Devrim Lideri’nin dediği gibi, ABD ile müzakere olmayacak, yetkililer ve halk bu konuda hemfikir. Söznü tutmayanlarla müzakere akıllıca değil. Cumhurbaşkanı Ruhani de Amerikalılarla müzakere etmek için çılgın olmadığımızı söylemişti. Baskı altındaki müzakere teslim olmak demektir. Hz. İmam Hüseyin’e (a.s) inanan İran halkı bu zilleti asla kabul etmeyecektir.

Amerikalılar, özellikle de Trump, İran’la müzakereye ihtiyaç duymaktadır. Trump, Tahran'ı müzakere masasına sürükleyerek İran’a karşı galip geldiğini söylemeye çalışıyor ve kendini güçlü bir isim olarak tanıtmak istiyor. Fakat Amerika ve Trump gibi insanlar İran ile müzakere hayalini mezara götürecek."

İsrail'in Lübnan ile Irak'ya yönelik İHA'lı saldırsına dair Ayetullah Hatemi, "Bunlar Siyonist rejimin agresif bir huya sahip olduğunu gösteriyor. Bu rejim olduğu sürece saldırganlık da olacaktır. Doğru yolu İmam Humeyni (ra) göstermiştir. Yani bu rejim ortadan kaldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Ahmed Hatemi Keşmir’deki son gelişmelere ilişkin, "Keşmirli Müslümanlar, 20 gündür Hindistan hükümetinin baskısı altında. Hindistan Hükümeti'nin Keşmir halkına yönelik doğru politikayı izlemesini bekliyoruz." diye konuştu.