İran'ın dosyası BMGK'e taşınırsa sert önlemler alırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vaizi, İran’ın dosyasının BM Güvenlik Konseyi’ne taşınması durumunda NPT’den çıkıp çıkamayacaklarıyla ilgili “Hükümet bu konu hakkında bir karar almamıştır. Bu konu hükümetin başka bir yerde karar vermesi gereken bir meseledir. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkelerinin liderlerine gönderdiği bir mektupta bu ülkelerin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da anlaşmada kalacağını ilan etmişti” dedi.

İran dosyasının BM Güvenlik Konseyi’ne taşınması halinde sert adımlar atacaklarını dile getiren Vaizi, “ABD ya da bazı diğer ülkeler İran’ın dosyasını Güvenlik Konseyi’ne taşırsa Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çıkmak dahil olmak üzere sert adımlar atacağız” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi sözlerinin diğer bölümüne Fars Körfezi’nin kritik bir bölge olduğunu belirterek, “Silahların artırılması bu bölgede barış ve huzur değil, daha fazla gerginliğe sebep olacaktır. Bu nedenle her zaman Avrupalı taarflarla yaptığımız müzakerelerde onlara Fars Körfezi’nde huzur istiyorlarsa bu bölgeden çıkmaları gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerinde bulundu.