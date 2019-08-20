İran müzakere masasına geri dönmeyecek

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, NBC NEWS'a verdiği mülakatta Amerika'yı saldırgan ve bölgede gerginliğin başlıca faktörü olduğuna işaretle, halkın İslam cumhuriyetine verdiği destekten dolayı, Amerika'nın son 40 yılda İran karşıtı tüm baskı ve komplolarının yenilgi ile karşılaştığını söyledi.

Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "azami baskı" savaşının İran'ı dize getiremeyeceğini ve Tahran'ın nükleer müzakere masasına tekrar oturmayacağını" söyledi.

Şemhani, İran'a uygulanan yaptırım hedefinin müzakere değil, İran'ı teslime mecbur bırakmak olduğuna işaret ederek, Amerika'nın bu tutuma devam ettiği müddetçe İran'ın müzakere peşinde olmayacağını ifade etti.

İran'ın nükleer silah peşinde olmadığına değinen Şemhani, zira İslam'da bu silahların haram olduğunu, Siyonist rejim gibi bu silahlara sahip olanların bu sayede güvende olmadıklarını belirtti.

Parstoday'e göre Şemhani, NBC NEWS'a demecinin devamında, Amerika'nın İran ile askeri çatışmaya girmesi durumunda İran'ın çeşitli araçları sayesinde Amerika ve bölgesel müttefiklerinin "kötü duruma" düşecekleri uyarısında bulundu.