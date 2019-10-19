İran, Aşkabat Kitap Fuarı’na katılıyor

İran’dan önede gelen 7 yayınevi bu sene Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 13’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kitap Fuarı’na katılacak.

Önümüzdeki 5-6 Kasım 2019 günlerinde birçok ülkeden katılımcının da bulunacağı kitap fuarında İran’da basılan son kitaplar uluslararası alanda okurlara tanıtılacak.

Türkmenistan’daki 13. Uluslararası Kitap Fuarı’na Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Almanya, Ukrayna, Fransa, Kazakistan, Polonya, Kore, Arnavutluk, ABD, Romanya, Ermenistan, Kırgızistan ve Çin gibi ülkeler de katılıyor.

Uluslararası kitap fuarı çerçevesinde, önde gelen yayın çevreleri, yüksek öğretim kurumları, kütüphaneler, basım alanında uzmanlar, yazarlar ve gazete temsilcilerinin katıldığı bir bilimsel konferans düzenlenecek.