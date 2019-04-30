Tahran 32. Uluslararası Kitap Fuarı'na bir bakış

Her yıl Nisan ayının sonlarında İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı bu sene de 24 Nisan’da Tahran’daki İmam Humeyni Musallası'nda başladı. Bu dönemde İran, 30 ülkeden gelen kitap alanında faaliyet gösteren kuruluşa ev sahipliği yapıyor.

24 Nisan’dan 4 Mayıs’a kadar okuyucuların ziyaretine açık olacak bu organizasyon her gün sabah saat 10:00’dan akşam 20:00'a kadar ziyaretçileri ağırlamaktadır.

Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, bu yıl da İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Çin Kültür Bakanı ile Tahran Büyükelçisi ve Kültür temsilcilerinin katılımıyla 32. kez 23 Nisan’da kapılarını kitapseverlere açtı.

110 bin metrekarelik bir alanda yapılan fuarda yerel yayınevlerinin yanı sıra 30 ülke katılmaktadır. “Okumak başarmaktır” temasıyla başlayan fuarın bu yılkı onur konuğu Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu sergi, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.







Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nın düzenlenmesi, ister kitap alımı ve kişisel alanlar oluşturma ister kütüphanelerin bilimsel kaynaklarının sağlanmasında basın ve yayın endüstrisinin gelişimi ve kalkınması için altın bir fırsat.

Öte yandan fuarın düzenlendiği dönemde de kitapların takdir edilmesi için kamu ve özel kurumların işbirliği ile farklı etkinlikler ve programların yapılması da önemli bir konu sayılır.





3200 yayınevi 400 bin unvan kitapla bir arada

Bu yıl Tahran Kitap Fuarı’nın yerili ve yabancı bölümlerinde yaklaşık 400 bin unvanda kitap sergilenmektedir. Yerli yayıncılar bölümünde 2 bin 400 yayıncı ve yabancı yayıncılar dalında da 800 yayıncı katılmıştır. 150'si Arap ülkelerden ve 650'si de Latin Amerika havzasından gelen fuarın uluslararası bölümünde 800 yayımcı kuruluş yer almaktadır.





Stantların içerisinde de okurların ilgisini çekecek edebiyat, tarih ve çocuk bölümlerinde çok çok önemli miktarda yayınlar bulunmaktadır. Burada Milli, tarihi, çocuk eğitimi üzerine önemli ölçüde kitaplar vardır.

Kültürel işbirliğinde yeni bir sezon

İran İslam Cumhuriyeti 2017 yılında Uluslararası Pekin Kitap Fuarına özel misafir olarak katılırken bu yıl da Çin Halk Cumhuriyeti 2016’da İran’la masaya yatırdığı bir protokole göre Tahran Kitap Fuarı’nın uluslararası bölümünün özel misafiridir.

Çin 94 yayımcıdan oluşan 200 kişilik bir heyet ile Tahran'a gelmiştir. Bu heyet, fuar alanı içinde 35 program ve fuar alanı dışında da 15 programla Kitap hayranlarını ağırlıyor.

Çin heyeti İran ve Çin milletinin kitap okuma yoluyla birbirlerinin güzelliklerini tanıma yönünde “Çin ile tanışalım” temasıyla fuara katılmıştır.

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nda, 600 metre karelik bir alan Çinli yayımcı kuruluşlara ayrılmasının yanı sıra 100 metre kare alan da ressamlar için ayrılmıştır. Bu bölümde İran’ın klasik eserlerinin Çince tercümesi de dahil 15 bin kitap yer alıyor. Bu tercümeler iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştimek için önemli bir fırsat sayılır. Ayrıca 50 Çinli ressamın onlarca eserleri de bu bölümde sergilenmektedir.

Küresel Kitap Piyasası standı

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı için belirlenen hedefler doğrultusunda bu fuarda yer alan "Küresel Kitap Piyasası" standı, farklı kültürel merkezler ve kurumlar, yayımcılar, edebi kuruluşlar, yerli yabancı bağımsız kurumlar, tercümanlar, ressamlar ve yayım ve basım alanındaki uzmanların katılımı ile bu endüstrinin gelişimine ve tanıtılmasına yardımcı olmak için düzenlenmektedir.

Bu bölümün uluslararası alandaki faaliyetlerinden bazıları ise şöyle: "Ülke içindeki aktif edebi kuruluşlarını davet etme ve tanıtma, yabancı edebi kuruluşları davet edip tanıtma ve onları belli bir çerçevede destekleme, yabancı fuarların temsilcilerinin çağrılması ve tanıtılması ve ülke içindeki yayımcılar, yazarlar ve derneklerin uluslararası arenada başarılı olabilecek eserlerinin tanıtılması".

Buna ilaveten yayımcılar ve katılımcılar arasında görüşme masalarının ayarlanması, yerli ve yabancı yayımcı, yazar ve basımevlerinin irtibata geçmeleri için özel bir yer tedarik görmesi, Fars dili ve edebiyatının tanıtılması ve ayrıca uluslararası edebi acenteliklerin bu alanda yatırım yapması da Küresel Kitap Piyasası bölümünün diğer misyonlarındandır.

Fuarda düzenlenen programlar

4 Mayıs'ta son erecek 32. Uluslararası Kitap Fuarı’nın bilimsel-kültürel ve eğitimsel salonlarında bu dönemde 60'ı aşkın program düzenlenmektedir. Bu programlar ve oturumların konusu çeşitli olmasına karşın yüzde 20'si kitap tanıtılma ve imza törenleri ile ilgilidir.

26 Nisan gününün Direniş günü olarak adlandırılmasından dolayı Uluslararası Tahran Kitap Fuarın’da “Uluslararası Filistin Ödülü Posteri”nin tanıtılması da fuarın ilgi çekici programlarından biriydi.