Trump'tan yeni iddia: "Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebilirim"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamada bulunarak, İran'ın müzakereye hazır olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinde bir mahsur olmadığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Ruhani İran meclisinde yaptığı konuşmasında hiçbir zaman ABD ile müzakere etme niyetinde olmadıklarını söylemişti.

Ruhani, BM 74. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere New York'e gidecek.

BM 74. Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecektir.