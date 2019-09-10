Erdoğan'dan "yeni göç dalgası" uyarısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir. Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir.

-ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz. ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde, Suriyeli sığınmacıların evlerine dönecekleri güvenli bölgeyi oluşturma çabasında yanımızda olmalarıdır.

Kaynak: TRT Haber