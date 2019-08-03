İran-Hamas ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden Usame Hamdan dün akşam saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İran Dışişleri Bakanı Eski Danışmanı Hüseyin Şeyhülislam ile bir araya geldi.
Usame Hamdan görüşme esnasında yaptığı açıklamada, ABD'nin projesi "Yüzyılın Anlaşması" çerçevesinde yapılan çalışmaların başarısız kalacağını söyledi.
Hamdan, "Direniş güçlerine yönelik tehditler başarılı olmayacak. Direniş ekseni olarak son üç yılda edindiğimiz deneyim, direniş sayesinde zafer kazandığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.
İran ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Hamdan, Hamas heyetinin son Tahran ziyaretini "ikili ilişkilerde bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
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