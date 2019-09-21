İran'ın savaş alanı haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Tahran’da düzenlenen “Ele Geçirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) Fuarı"nın açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Tümgeneral Selami, İran’ın herhangi bir saldırganlık eylemine hazır olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Selami, “Amerikan İHA’sının düşürülmesi Amerika’nın teknolojik gücünün çöktüğüne işaret ediyor. Aslında ABD’nin güç simgesi düşmüştür.” dedi.

İran'a karşı olası sınırlı saldırının sınırılı olarak kalmayacağını belirten Tümgeneral Selami, “Sınırlarımızı çiğnemek isteyen herherkesi vuracağız. Bunu açıkça ilan ediyoruz. Ayrıca yaptığımız her işin sorumluluğunu üstlenip yaptığımızı bildireceğiz. Onlar bunun (Amerikan İHA’sının düşürülmesi) İran'ın savunma gücünün sadece küçük bir kısmı olduğunu bilmeli.” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami, İran’ın herhangi bir saldırıya çok güçlü bir şekilde karşılık vereceğine vurgu yaparak, “İran’ın bir savaş alanı haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz; dimdik ayaktayız.Biz takip ederek (düşmanı) cezalandırıyoruz." açıklamasını yaptı.

İsim vermeden ülke düşmanlarına seslenen İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı, "Herhangi bir saldırganın çöküşüne kadar dinlenmeden mücadele ediyoruz. Tabi ki onlar için güvenli bir yer de bırakmıyoruz. Dolayısıyla hata yapmadan önce bunları aklınızda tutunuz." şeklinde konuştu.