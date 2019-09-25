İranlı komutan: Düşmanlar ulaştığımız noktayı tahmin edemez

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, düşmanların İran’ın gerçek gücünü daha tanımadığını belirterek, “Gücümüz doğu Akdeniz'den Kızıldeniz'in kuzeyine kadar uzanır ve düşmanı her yerde kovalarız. İran’ın askeri güç yapısı çok sağlamdır. Düşmanlar ulaştığımız noktayı tahmin edemez oldular. Öyle ki Ensarullah Hareketi düşmana karşı eylem düzenlediğinde İran’ın yaptığını öne sürüyorlar.” dedi.

İran’ın düşmandan asla korkmadığını dile getiren Tümgeneral Selami, “Bir şeyi veya kişiyi vurmayı planladığımızda bunu söyleme cesaretine sahibiz.” açıklamasını yaptı.

Tümgeneral Selami konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Şu anda o kadar güçlüyüz ki, tüm dünyaya biriken enerjimizin serbest bırakılmasına neden olacak bir hareket yapmamalarını söylüyoruz. Birleşmiş Milletler fırsatını kötüye kullanarak bize karşı yeni bir psikolojik savaş başlatmak için alelacele bir şekilde yalan dolu bir açıklama hazırlayan üç Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere ve Fransa) gibi duygusal kararlar almayın."